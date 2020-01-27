Украина за год импортировала уголь на $2,8 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, уголь импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

При этом из РФ поступил уголь на $1,64 млрд (доля в импорте 58,18%), США – на $888,49 млн (31,55%), Казахстана – на $134,23 млн (4,77%), других стран – на $154,91 млн (5,5%).

В то же время Украина в 2019 году экспортировала 14,94 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,72 млн, в том числе в Молдову – на $0,59 млн, Венгрию – на $0,1 млн, Польшу – на $0,03 млн, другие страны – на $0,004 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила импорт угля каменного и антрацита на 8,1% (на 1,61 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 21,39 млн тонн, на сумму $3,04 млрд.

При этом из России поступил уголь на $1,8 млрд (доля в импорте – 60,02%), США – на $907,17 млн (29,89%), Канады – на $162,55 млн (5,36%), других стран – на $143,94 млн (4,74%).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.