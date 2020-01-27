"Приватбанк" начал прием заявок на получение льготных кредитов под 5-9% годовых

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, чтобы стать участником программы, достаточно иметь счет в "Приватбанке" и подать заявку на специальной странице сайта банка: 5-7-9.pb.ua.

В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа "5-7-9" рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн. В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 24 января принял два постановления для запуска программы льготных кредитов с 1 февраля. По предварительным оценкам, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% годовых для микро- и малого бизнеса.