Нацбанк выдал разрешение на перевод денег компании владельца Rozetka

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Компания сможет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами, а также предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

Как отмечают в Нацбанке, ООО "Уапром" стало тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

По данным Youcontrol, конечными собственниками ООО "Уапром" через кипрскую компанию "Темания Энтерпрайзиз Лтд" являются владельцы компании Rozetka Владислав Чечеткин и его жена Ирина.