Власти Индии выставили на продажу крупнейшую национальную авиакомпанию

Как сообщается в предварительном информационном меморандуме, опубликованном Департаментом инвестиций и управления государственными активами (DIPAM) страны, заявки от заинтересованных лиц принимаются до 17 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом правительство снизило размер долга, который должен будет взять на себя потенциальный покупатель, до 232 млрд рупий ($3,3 млрд) с 333 млрд рупий в 2018 году, когда была предпринята попытка продать 76% акций Air India.

Помимо Air India, покупатель также получит принадлежащий государству 100% пакет акций низкобюджетной авиакомпании Air India Express Ltd. и 50% акций Air India SATS Airport Services Pvt. Ltd., совместного предприятия Air India и сингапурской SATS Ltd., которое оказывает услуги в области наземного обслуживания и обработки грузов.

Индийские власти пытались приватизировать Air India в течение многих лет, однако сталкивались как с внутренней оппозицией, так и с недостатком интереса частных инвесторов. В 2018 году правительство отложило планы приватизации авиаперевозчика на неопределенный срок, поскольку ни один из инвесторов не выразил интереса к покупке доли в компании.

Основанная в 1932 году Air India является крупнейшим авиаперевозчиком страны, выполняющем рейсы в 56 городах Индии и по 42 международным направлениям.

По состоянию на 1 ноября 2019 года флот компании насчитывал 146 воздушных судов, включая 78 самолетов Airbus и 68 Boeing.

Как и многие другие государственные авиакомпании, Air India пострадала в связи с усилением конкуренции и ростом цен на нефть. На протяжении нескольких лет компания терпела убытки и опиралась на финансовую помощь правительства. На конец прошлого финансового года, завершившегося 31 марта 2019 года, общий объем задолженности Air India составлял 582,83 млрд рупий.

Компания имеет долю в размере 12,6% на внутреннем рынке и 31,3% на международном рынке, если рассматривать только индийских авиаперевозчиков.