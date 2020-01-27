SkyUp приостановит полеты в Китай из-за вспышки нового вируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Как сообщили в SkyUp, туроператор возвращает своих туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", - сообщили в авиакомпании.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

Читайте также: Китай приостанавливает отправку туристических групп за границу

Как сообщалось, в аэропорту "Борисполь" с воскресенья, 26 января, начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

В Китае, по официальным данным, на 24:00 воскресенья зафиксировано 1423 случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в том числе 221 человек находится в тяжелом состоянии, 76 погибли от пневмонии, и 44 выписались из больницы после лечения.

Случаи заболевания обнаружены в Гонконге, Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Флот авиакомпании состоит из 10 самолетов: двух Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 и двух Boeing 737-700.