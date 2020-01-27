Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО автогаз подешевел на 5 копеек – до 13,29 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 6 копеек – до 11,69-11,75 грн/л.

Сети KLO, Chipo и Marshal опустили цены на 20 копеек за литр, а "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto – на 5-10 коп./л.

В итоге средняя по стране цена автогаза снизилась на 4 копейки – до 12,53 грн/л.

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Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС опустилась на 2900 грн за тонну или 14%, до 17 450 грн/т.

В январе оптовые цены на сжиженный газ снизились еще на 8% или на 1750 грн – до 16 тыс. грн за тонну .

Причиной снижения цен, по словам трейдеров, стало перенасыщение рынка топливом и возникновение признаков профицита.