Украина получила 1,25 миллиарда евро от размещения евробондов

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, еврооблигации включены в листинг биржи Euronext Dublin, передает БизнесЦензор.

В Минфине уточнили, что 10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%.

Инвесторы из Великобритании, США и стран Евросоюза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на минувшей неделе Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро со сроком погашения в 2030 году под рекордно низкие проценты – 4,375% годовых. Заявки на их приобретение подали больше 350 инвесторов со всего мира на общую сумму 7 млрд евро.

Напомним, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.