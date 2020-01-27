Комитет по борьбе с коррупцией в "Укрзализныце" возглавит бывший депутат от "Блока Порошенко"

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Возглавит комитет бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко, членами комитета также будут старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд и президент Украинской академии корпоративного управления, бывший советник экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Адомас Аудицкас.

"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и каких – для усиления борьбы с коррупцией", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця" экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Олега Журавлева.

В то же время Кабмин прекратил полномочия членов наблюдательного "Укрзализныци" Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства.