На ремонт государственных дорог в 2020 году планируется направить 87 миллиардов, – Гончарук

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины. Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения", – сообщил премьер.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

15 января Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.