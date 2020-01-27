Украинцам рекомендуют покинуть Китай из-за вспышки нового вируса, – СНБО

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил по итогам заседания относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Данилов также поручил украинским дипломатическим представительствам организовать полный учет украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установление контактов.

Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мер по его предупреждению и лечению.

Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить возможности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

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Как сообщалось, в аэропорту "Борисполь" с воскресенья, 26 января, начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

В Китае, по официальным данным, на 24:00 воскресенья зафиксировано 1423 случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в том числе 221 человек находится в тяжелом состоянии, 76 погибли от пневмонии, и 44 выписались из больницы после лечения.

Случаи заболевания обнаружены в Гонконге, Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.