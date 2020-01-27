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27.01.20 13:14

Зеленский уволил Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко.

Зеленский уволил Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Витренко в Facebook написал, что 15 января формально обратился к президенту с просьбой прекратить его полномочия члена Наблюдательного совета "Укробронопрома".

"Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее - что я могу, и я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую", - заявил Витренк.

На данный момент Витренко занимает должность исполнительного директора в НАК "Нафтогаз Украины".

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