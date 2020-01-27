Нацбанк обжаловал отмену судами штрафа для "Сбербанка" на 94 миллиона

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В декабре 2018 года НБУ оштрафовал российскую "дочку" "Сбербанка" на 94,737 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в период с 2015-го по 2017 год.

Основаниями для таких решений стало установление НБУ факта ведения этим банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга и необеспечение выявления финопераций, подлежащих обязательному финмониторингу, а также ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

В сентябре Окружной админсуд Киева постановил об отмене решения центробанка о наложении на Сбербанк 94,737 млн грн штрафа за совершение соответствующей рисковой деятельности.

Вместе с тем в декабре 2019 года апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Нацбанка на соответствующее решение суда первой инстанции.

Украинский "Сбербанк" основан в 2001 году. Его единственным собственником является российский "Сбербанк".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 года "Сбербанк" с общими активами 63,178 млрд грн занимал восьмое место среди 76 украинских банков.