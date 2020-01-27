В Ивано-Франковской области 60 тысяч потребителей газа получают монетизированные льготы

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Ивано-Франковскгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Следовательно, средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании. Суммы льгот рассчитывают структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. Газопоставляющая компания "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не влияет на начисление или назначения государственной помощи на газ", - сообщает компания.

"Государственная помощь поступает потребителям двумя способами: наличными на счет льготника в уполномоченном банке или безналично на счета в "Ощадбанке". В связи с этим, начисления платежей за потребленный газ, начиная с октября, осуществляется в полном объеме, без учета государственной помощи, оказываемой льготнику", - рассказывает руководитель отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Потребители, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, получают государственную помощь через банк или почту.

"Такие льготники, а это около 5 тыс прикарпатцев, должны самостоятельно оплачивать счет за газ в полном объеме. Остальные потребители получают средства монетизированного льготы по безналу на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, платят часть платежа, а сумму льготы "Ивано-Франковскгаз Сбыт" за них перечислит "Ощадбанк". Именно банк отвечает за своевременное перечисление средств монетизированной помощи", - сообщает компания.

Ответственными за обеспечение учета льготников, внесение достоверных и полных данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы являются органы социальной защиты населения.

"А обязанность ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" - разработка уже предоставленных ими списков льготников и в предоставлении ежемесячной информации о начисленных суммах за потребленные услуги в предыдущем месяце и общие суммы к оплате", - сообщает компания.