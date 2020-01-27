В Украине снизились оптовые цены на импортный картофель

Об этом со ссылкой на Шувар сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 27 января 2020 года на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП "Шувар" картофель предлагается по 7,5-8,5 грн/кг. За январь цены просели минимум на 20%, а по сравнению с прошлым годом картошка сегодня стоит лишь на 30% дороже.

"Во второй половине зимы картофель в Украине стоит минимум на треть дешевле, чем в начале сезона. В августе, когда мы должны собирать собственный урожай и когда стоимость картофеля традиционно является самой низкой, мы видели на рынке беспрецедентную цену 11-12 грн/кг. Сегодня картофель уже предлагают по 7-8,5 грн/кг. Это не радует ни продавцов, которые планировали зимой торговать значительно дороже, ни покупателей, которые под влиянием ажиотажа осенью запасались достаточно дорогим картофелем", - отметила руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Продавцы картофеля надеются, что цены вырастут в конце зимы или в начале весны.

Год назад картофель в Украине также дешевел во второй половине зимы. Рост цены начался только в апреле 2019 года и продолжалось до мая, пока на рынке не начала появляться ранняя картошка.

В прошлом сезоне Украина практически не импортировала картофель, хотя цены в целом были выше средних за последние 5 сезонов. В этом сезоне с августа по декабрь 2019 года в Украину было завезено 232 тыс. тонн картофеля - рекордный объем за все годы независимости.