БизнесЦензор

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27.01.20 10:57

Набсовет "Укрзализныци" создал комитет по борьбе с коррупцией

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции.

укрзализныця,уз

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению и борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко, членами Комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым в среде государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба председателя набсовета Шевка Аджунера.

По его словам, это даст возможность набсовету системно следить за тем, как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе.

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