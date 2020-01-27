СБУ блокировала хищение военного оборудования с львовских предприятий

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали махинацию по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины",- сказано в сообщении.

Кроме того, контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Так, серийные номера на части выявленных деталей повреждены.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действии.