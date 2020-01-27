БизнесЦензор

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27.01.20 09:49

Китай приостанавливает отправку туристических групп за границу

Власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил в субботу телеканал CGTN.

китай,вирус

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья уже нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.

Внутри Китая похожие меры действуют с 24 января.

Ранее французские СМИ сообщали, что двое из трех заразившихся коронавирусом во Франции как раз приехали в страну из Китая для туризма.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также мутировать.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

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