Жена Януковича проживает в Крыму и владеет сетью магазинов, – СМИ

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Сам Янукович в настоящий момент живет в Подмосковье, в усадьбе, некогда принадлежавшей одному из первых советских маршалов Семену Буденному.

После расставания с мужем и его бегства из Украины Людмиле Янукович достался особняк, который в окружении президента называли "чайным домиком".

Это поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. Этот населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и собственно Ялтой.

По участку разбросаны трехэтажная вилла общей площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки. Дополняет пейзаж парковая зона с посадками кипарисов, сосен и елей, искусственным водопадом и зоной для барбекю. Найти поместье на спутниковых снимках не составляет труда. Однако подобраться к месту обитания Людмилы Янукович непросто: подъезды к особняку перекрыты массивными железными воротами.

Еще в 2003 году занимавший тогда пост премьер-министра Украины Виктор Янукович заставил руководство крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" отказаться от участка на берегу моря в поселке Отрадное, где размещалась ампелографическая коллекция учреждения. Земельный надел передали в долгосрочную аренду "Межрегиональному промышленному союзу", принадлежавшему другу и сподвижнику Виктора Януковича Антону Пригодскому.

В 2004 году, по данным Росреестра, на участке была построена вилла. Через несколько лет право аренды на землю перешло к ООО "Пансионат семейного типа", учредителем которого выступили структуры, близкие к Александру Януковичу. Тот отрицал свою причастность к землевладению, но в 2012 году местный поселковый совет выдал сыну президента разрешение на обслуживание недвижимости, находящейся на этом участке, сообщал Центр журналистских расследований.

Структуры Януковича провели полную зачистку побережья, планируя построить на этом месте огромный курортно-рекреационный комплекс. К осени 2013 года на прилегающих участках выкорчевали все виноградники и снесли исторические здания института "Магарач". А в самом "чайном домике" начался капитальный ремонт, в разгар которого случился Евромайдан.

После этого Россия отобрала у Януковичей примыкающие к даче 2 гектара земли и вернула их институту "Магарач". А сам домик в Отрадном, судя по всему, Владимир Путин с барского плеча оставил бывшей жене бывшего президента Украины.

В 2015 году российские СМИ со ссылкой на людей из окружения семьи беглого политика писали, что раньше Людмиле Янукович резиденция категорически не нравилась. Она отдыхала в Отрадном всего один раз и нашла поместье чересчур пафосным.

Но после известных событий ей пришлось стать менее привередливой и довольствоваться тем, что дали. По словам риелторов, на тот момент рыночная стоимость усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов.

Сейчас право собственности на дом и участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости РФ, до сентября 2019 года земельный участок Януковичей, площадью 1,2 гектара по адресу: город Ялта, поселок городского типа Отрадное, улица Днепровская, 5, находился в собственности властей Крыма. После этого его владельцем стало зарегистрированное в Москве ООО "Аква", чьим основным видом деятельности является управление финансово-промышленными группами. Трехэтажным особняком, судя по сведениям из того же ЕГРН, "Аква" завладела еще раньше – в декабре 2016 года. Право собственности на дом к ней перешло прямиком от ООО "Пансионат семейного типа".

Директором московской фирмы является некто Олег Кишаковский, судя по профилям в социальных сетях, постоянно проживающий в Ялте. По совместительству он выступает соучредителем частного охранного предприятия "Южный рубеж", которое зарегистрировано по адресу резиденции Януковичей: Ялта, Отрадное, Днепровская, 5.

Таким образом, имущество Александра Януковича было легализовано в российском правовом поле путем его передачи под контроль Кишаковского. Этой отработанной схемой сын экс-президента Украины пользовался неоднократно.

В сентябре 2015 года на Кишаковского был переоформлен автомобиль Audi, ранее находившийся на балансе принадлежавшего Януковичу-младшему ПАО "Всеукраинский банк развития". Машину перерегистрировали в Донецке, а оттуда перевезли в Крым.

Вторым соучредителем, а заодно и директором "Южного рубежа", является севастополец Константин Кистиченко.

С 2007 по 2012 годы Кистиченко имел статус помощника депутата Верховной Рады на общественных началах. Он помогал будущему министру обороны Павлу Лебедеву – ближайшему соратнику Виктора Януковича.

Кистиченко принимает активное участие в работе двух общественных организаций. В обеих он состоит соучредителем. Первая называется "Центр специальной подготовки "Витязь II" и, по документам, занимается подготовкой кадров высшей квалификации и дополнительным профессиональным образованием. По некоторым сведениям, эта организация является филиалом подмосковного "Братства краповых беретов "Витязь", которое специализируется на подготовке наемников для частных военных компаний. Примерно тем же самым "витязи" собирались заняться и в Крыму. В 2015 году они обратились к властям Севастополя с просьбой о выделении рядом с городом земельного участка для создания базы для подготовки военных специалистов. Решен ли был этот вопрос положительно, неизвестно.

Помимо "Витязя II", Кистиченко числится в соучредителях спортивно-стрелкового клуба "Альфа-Выстрел". Эта организация среди прочего занимается индивидуальной стрелковой подготовкой, тренировками по практической стрельбе и подготовкой телохранителей. Партнеры у Кистиченко как на подбор: соучредителя первой организации Павла Баранова называют участником конфликта в Донбассе на стороне сепаратистов, членом диверсионно-разведывательной группы с позывным "Шатун"; о соучредителе второй организации, Виталии Мефанике, пишут, что он бывший майор СБУ, в 2014 году перешедший на сторону России.

Участок по соседству с резиденцией Людмилы Янукович также принадлежит не случайным людям. Им владеет компания "Дельфин-2001", руководитель которой Сергей Небутов известен тем, что на рубеже нулевых и десятых реконструировал для Александра Януковича комплекс исторических особняков на набережной в Балаклаве.

У бывшей жены Виктора Януковича, помимо дома, в Крыму имеется собственный бизнес. Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе.

Сеть носит название "Меркурий". Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами, которые запрещены Россией для ввоза.

Севастопольские надзорные органы стараются не замечать того факта, что "Меркурий" явно нарушает введенное постановлением правительства РФ эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза. В прошлом в супермаркет несколько раз заявлялись сотрудники таможни и изымали "запрещенку". Однако в скором времени санкционные продукты снова возвращались на прилавок.

Запретными наслаждениями севастопольцев обеспечивает ООО "Меркурий", зарегистрированное по совершенно постороннему адресу. А вот в доме, где находится один из магазинов сети (улица Гоголя, 28), прописалось ООО "СТК". Это сельхозпредприятие на 100% принадлежит некоей Юлии Соловьевой, которая, если верить севастопольскому изданию "Форпост", по состоянию на 2017 год являлась единоличной владелицей и ООО "Меркурий".

Директором ООО "СТК" является Евгений Путятин, выходец из Донецкой области. Там он в прошлом руководил компанией "Гранд Терра Инвест", которая управляет одним из крупнейших оптовых рынков Украины – "Азовским" в Мариуполе. Владельцами "Гранд Терра Инвест", согласно украинским реестрам, являются крупные бизнесмены Евгений и Сергей Дьяченко. При этом украинские СМИ писали, что конечным бенефициаром этой компании, по одной из версий, может быть семья Виктора Януковича.

Одна из российских компаний Сергея Дьяченко, ООО "Бюро по энергосбережению и экологии", зарегистрирована в Севастополе, все по тому же адресу, где находится один из магазинов сети "Меркурий", – Гоголя, 28. Семья Дьяченко вообще близко связана с Януковичами. Бизнесмены были деловыми партнерами миллиардера Рината Ахметова, который спонсировал Партию регионов. А на похоронах сына экс-президента Украины, Виктора Януковича-младшего, журналисты заметили на могиле венок "От семьи Дьяченко".