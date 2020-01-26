БизнесЦензор

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26.01.20 17:35

Маск увеличил свое состояние на $1,7 миллиарда за неделю

Рост акций компании Tesla на 16% увеличил состояние ее основателя Илона Маска на $1,7 млрд - до $32 млрд за неделю.

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Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на расчеты журнала Forbes, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Tesla стала первым американским автопроизводителем из числа торгующихся на бирже, чья рыночная капитализация достигла $100 млрд.

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, Маск должен получить премию в размере $346 млн, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода. Автопроизводитель уже обогнал по рыночной стоимости Ford и GM. Сейчас дороже только японская Toyota с капитализацией $233 млрд.

Среди причин такого роста - ставшее неожиданностью для инвесторов достижение прибыли в третьем квартале (она составила $143 млн), лучшие, чем ожидалось, продажи электромобилей Tesla в четвертом квартале и начало продажи собранных в Китае Model 3.

Сейчас Илону Маску принадлежат примерно 22% акций производителя электромобилей, он занимает 28 место в списке богатейших людей мира.

Ранее основатель Tesla в 2018 году отказался от фиксированной зарплаты на ближайшие 10 лет.

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