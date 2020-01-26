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26.01.20 13:59

Гендиректор Alphabet выступил за запрет технологии распознавания лиц

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи считает, что технология распознавания лиц должна быть запрещена до тех пор, пока регуляторы не взвесят все риски, которые она несет для прав человека.

Гендиректор Alphabet выступил за запрет технологии распознавания лиц

Об этом Пичаи заявил в ходе бизнес-мероприятия, организованного аналитическим центром Bruegel в Брюсселе, пишет Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Пичаи, Google отказалась от полномасштабного применения этой технологии в своих продуктах, так как она может быть использована недобросовестными пользователями в "гнусных" целях. Потому, по мнению гендиректора корпорации, регуляторам по всему миру важно как можно скорее разработать нормативную базу для использования этой технологии, а до тех пор следует ввести временный запрет на ее применение.

"Технология распознавания лиц сопряжена с рисками. Я думаю, что будет лучше, если основные принципы регулирования устранят их (риски) раньше, а не позже. Важно, чтобы в этом процессе участвовали правительства. Технология может быть использована и сейчас, но возможно, нужно выждать какое-то время, пока мы действительно не поймем, как пользоваться этой технологией", - заявил Пичаи.

Заявление гендиректора Alphabet было сделано всего за несколько дней до того, как Еврокомиссия примет решение о будущем технологии распознавания лиц в Евросоюзе. Ранее стало известно, что европейские власти рассматривают возможность введения временного запрета на применение этой технологии в общественных местах. Запрет может быть наложен на срок от трех до пяти лет. В сентябре прошлого года запрет на использование этой технологии полицией и другими госслужбами был введен в американском штате Калифорния.

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