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26.01.20 12:47

Сорос выделит $1 миллиард на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата. Именно эти две проблемы, по мнению 89-летнего миллиардера, ставят под угрозу выживание цивилизаций.

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и участь всего остального мира", - сказал Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сорос подверг резкой критике деятельность действующего главы Белого дома.

Для изучения как методов борьбы с авторитарными режимами, так и проблем изменения климата будет основан Open Society University Network (OSUN). Университет будет создан при сотрудничестве с американским Бард-колледжем и Центральным европейским университетом. Последний также был основан при финансовой поддержке господина Сороса.

В 2018 году, "за поддержку либеральной демократии" Джордж Сорос, чье состояние Forbes оценивает в $8,3 млрд, был назван "человеком года" по версии британской газеты Financial Times. Ранее он пожертвовал $500 тыс. на кампанию против Brexit.

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