ОПЕК+ может рассмотреть на мартовском саммите дальнейшие сокращения нефтедобычи

Об этом передает Reuters, сообшает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

ОПЕК и союзники картеля, альянс, известный как ОПЕК+, в декабре 2019 года договорились сократить поставки нефти на мировые рынки еще на 500 тыс. баррелей в сутки до конца первого квартала этого года. В результате общее сокращение производства составит 1,7 млн б/с. Однако срок сделки остается неопределенным.

Ранее директор по исследованиям нефтяного рынка консалтингово-исследовательской группы Wood Mackenzie (WoodMac) Сушант Гупта заявил, что ОПЕК, вероятно, продолжит сокращать добычу и поставки нефти до конца текущего года.