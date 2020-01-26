БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
26.01.20 11:32

ОПЕК+ может рассмотреть на мартовском саммите дальнейшие сокращения нефтедобычи

Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия (КАС) принц Абдулазиз бин Салман Аль-Сауд заявил, что на мартовском саммите альянса ОПЕК+ могут обсуждаться различные варианты стабилизации рынка, включая дальнейшее сокращение нефтедобычи.

нефть,добыча,вышка,brent,нефтедобыча

Об этом передает Reuters, сообшает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

ОПЕК и союзники картеля, альянс, известный как ОПЕК+, в декабре 2019 года договорились сократить поставки нефти на мировые рынки еще на 500 тыс. баррелей в сутки до конца первого квартала этого года. В результате общее сокращение производства составит 1,7 млн б/с. Однако срок сделки остается неопределенным.

Ранее директор по исследованиям нефтяного рынка консалтингово-исследовательской группы Wood Mackenzie (WoodMac) Сушант Гупта заявил, что ОПЕК, вероятно, продолжит сокращать добычу и поставки нефти до конца текущего года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100