Кремль отрицает изменение политики по отношению к Украине на фоне отставки "смотрящего" Суркова

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Ранее политолог Алексей Чеснаков сказал, что из-за "смены курса на украинском направлении" с госслужбы ушел помощник Путина Владислав Сурков.

В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет. "Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит",— сказал "Песков.

Сам Сурков пока никак не комментировал информацию о своем предполагаемом уходе.

Сурков работал в Кремле с мая 1999 года. В сентябре 2013 года его назначили помощником президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Он также курировал политику с Украиной и переговоры по захваченным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях.

24 января Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента бывшего вице-премьера Дмитрия Козака. Близкие к Кремлю собеседники издания допускали, что Козаку может отойти часть обязанностей Владислава Суркова.