Оржель анонсировал снижение тарифов на газ

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экологии и энергетики Алексей Оржель сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр отметил, что подписание нового договора на транзит российского газа через территорию Украины позволило стабилизировать ситуацию на газовых рынках.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", – сообщил министр, не уточнив подробностей.

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Как сообщалось, после подписания Украиной нового транзитного контракта с "Газпромом" и ввиду необычайно теплой зимы, цены на газ в Европе в январе продолжили снижаться.

Напомним, 24 декабря Кабмин принял решение, которое позволяет поставщикам тепла пересчитать тариф и снизить сумму в платежке до 30%, заявлял премьер-министар Алексей Гончарук.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).