Глава "Укрзализныци" задекларировал почти 10 миллионов зарплаты за год

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного перечня деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленных на официальном портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Исходя из предоставленных Кравцовым в НАПК данных за 2018 год, его заработная плата в целом составила 9,75 млн грн.

Как сообщалось, председатель правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов в конце декабря 2019 года обратился к набсовету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Официальный срок его контракта истекает в 2021 году.