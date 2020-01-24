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24.01.20 18:58

Кабмин создал рабочую группу для борьбы с последствиями изменения климата

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, создал межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейское зеленое соглашение".

Кабмин создал рабочую группу для борьбы с последствиями изменения климата

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок", – сказал премьер.

Гончарук добавил, что в следующий вторник, во время шестого заседания Совета ассоциации "Украина - Европейский Союз", будут обсуждаться, в частности, и вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению.

Созданная рабочая группа будет временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров. Ее возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Главная цель группы – защита здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата. А также обеспечение согласованности действий всех ветвей власти при выполнении поставленных целей устойчивого развития.

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