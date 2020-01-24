Окружение Жеваго отказалось от покупки активов ликвидируемых банков за 300 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Отказ победителя аукциона оплатить покупку привел к потере им гарантийного взноса в размере 17,5 млн грн – эти средства были перечислены площадкой ​​банкам, активы которых входили в состав пула", – отмечается в сообщении.

В Фонде сообщили, что в связи с этим новым победителем аукциона признано ООО "Финансовая оферта" – участника торгов, который предоставил второе по величине ценовое предложение в сумме 192 млн грн.

"Новый победитель уже подписал протокол электронных торгов и должен осуществить полную оплату средств за лот", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, указанный мегапул был продан на площадке "Дебтекс Украины" (DebtX) 4 декабря 2019 года и включал права требования на 9,6 млрд грн.

Как сообщали в Фонде, начальная цена лота на голландском аукционе составляла 351,22 млн грн. В ходе торгов она снизилась до 168,58 млн грн, после чего благодаря конкуренции среди семи участников она начала расти, достигнув 303,5 млн грн.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Кредит Инвестмент Групп" указан Яковлев Сергей Георгиевич. По данным YouControl, он также указан как руководитель ООО "КМД-Трейдинвест Украина", которое ранее было признано связанным лицом с банком "Финансы и кредит" (принадлежал Константину Жеваго).

Яковлев также до 2018 года был совладельцем коллекторского агентства "Фактор", которое работало с должниками банка "Финансы и Кредит" до его банкротства.

Конечным бенефициаром ООО "Финансовая оферта" указана Фещенко Татьяна Леонидовна.