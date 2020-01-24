Элеваторы позволяют хранить до 65% урожая в Украине, – Минэкономики

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Реализация мощного аграрного потенциала Украины требует модернизации существующей логистической инфраструктуры и дальнейшего их развития. Мощности по хранению зерна на сегодня позволяют сохранять в пределах 60-65% собранного урожая. Общая мощность единовременного хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур составляет 45,4 млн тонн", - написал Высоцкий.

По его словам, дефицит мощности по хранению наблюдается во всех регионах.

"В рамках государственной программы поддержки с/х производителей в 2019 году по направлению относительно частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна господдержку получили 55 сельхозтоваропроизводителей из 16 регионов, общий объем компенсации составил более 526 млн грн", - также отметил Высоцкий.

В результате такой поддержки дополнительно получен 61 объект пропускной способностью около 1 млн тонн и создано более 500 рабочих мест.

"Что касается государственной поддержки в 2020 году, то по направлению частовой компенсации стоимости с/х техники и оборудования предполагается выделить 1 млрд грн", - также рассказал Высоцкий.