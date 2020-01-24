Размер средней выплаты по больничному вырос на 26%, – Фонд соцстрахования

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, передает БизнесЦензор.

Кроме того, в Фонде сообщили, что среднедневной размер пособия по беременности и родам в 2019 году вырос на 22,8%. Он составил 248,55 грн за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.

"По оперативным данным в течение прошлого года Фонд профинансировал 4,54 млрд грн помощи по беременности и родам для более 140 тыс. женщин", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Фонд социального страхования в 2019 году профинансировал выплаты на 25,12 млрд грн.

В том числе, в течение 2019 года Фонд направил 8,24 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.