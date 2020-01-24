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24.01.20 17:54

Nissan договорился о поставке электромобилей для Uber

Uber и Nissan подписали соглашение о сотрудничестве по электромобилям: японский автопроизводитель будет поставлять их Uber.

Nissan договорился о поставке электромобилей для Uber

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Nissan предоставит водителям сервиса 2 тыс. полностью электрических автомобилей Leaf, произведенных в Великобритании: водители смогут купить их или взять в аренду со скидкой, размеры которой не сообщаются. Эти электромобили будут использоваться для перевозок пассажиров в Лондоне.

Uber планирует к 2025 году довести уровень своих выбросов в атмосферу в Лондоне до нуля - к этому моменту все такси Uber в городе должны быть электрическими. В Лондоне с сервисом сотрудничают около 45 тыс. водителей. В начале прошлого года сервис ввел в Лондоне дополнительный сбор в размере 15 пенсов на одну милю при поездках на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

"Водители Uber рано станут пользователями электромобилей. Вы платите несколько большую сумму вначале, но у вас будут более низкие эксплуатационные расходы", - рассказал глава подразделения Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

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