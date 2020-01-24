Кабмин назначил временного главу Администрации морских портов

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

До последнего времени с мая 2014 года Голодницкий занимал должность начальника филиала АМПУ "Дельта-лоцман". До этого в 2013 году работал первым заместителем председателя ГП "АМПУ", в 2001-2013 годах занимал руководящие должности в ДП "Дельта-лоцман".

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Как сообщалось, Министерство инфраструктуры объявило конкурс на должность председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Ранее исполняющий обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность и прекратит работу в ведомстве.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ 27 декабря 2019 года осуществили обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

В интервью БизнесЦензор министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что "есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса".

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе 2017 года.