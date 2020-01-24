Справедливые суды и поддержка малого бизнеса: Хмельницкий назвал шаги для развития Украины

Как передает БизнесЦензор, такое мнение высказал основатель компании UFuture Василий Хмельницкий, отвечая из Давоса на вопросы своих подписчиков в Facebook о том, какие пять шагов необходимо предпринять для того, чтобы Украина была более успешной.

"Прежде всего, – это образование. На втором месте – поддержка малого и среднего бизнеса. На третьем – репутация страны. На четвертом – защита инвестиций: каждый инвестор должен быть уверен, что он добьется успеха, заработает денег и получит их. И, конечно же, это медицина – сегодня медицина должна быть на высоком уровне", – сказал Хмельницкий.

Бизнесмен также подчеркнул необходимость обеспечить справедливое правосудие.

"Суды должны работать справедливо и каждый гражданин, инвестор должен понимать, что его будут справедливо оценивать", – сказал Хмельницкий.

Бизнесмен отметил, что сегодня Украина все еще находится в поисках своей национальной идеи, однако ответ на этот вопрос поможет найти развитие предпринимательства.

"Идея, которая может всех нас объединить – это вечный вопрос, и никто на него не может дать ответ в нашей стране. Мы как раз в поиске. Конечно же, нам надо развивать предпринимательство, пересмотреть отношение к бизнесу, к успешным людям, которые создают рабочие места и платят налоги. Что у нас получится лучше – развивать IT или сельское хозяйство, заниматься переработкой или зарабатывать на транзите – это зависит от людей, которые этим будут заниматься. Чем умнее нация, чем креативнее люди, тем быстрее мы достигнем развития нашей страны", – сказал Хмельницкий.

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По итогу Всемирного экономического форума-2020 в Давосе бизнесмен также сделал вывод, что Украине следует не ждать очередного масштабного кризиса, а заниматься развитием своей страны, чтобы быть к нему готовым.

Хмельницкий подчеркнул, что в этом контексте ему больше всего импонирует выступление президента США Дональда Трампа, который призвал правительства сосредоточиться на развитии своих стран.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе 2020 проходит 21-24 января. В нем приняли участие около трех тысяч чиновников из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Кроме того, его посетили более 1,6 тысячи бизнесменов и более 120 представителей молодежных организаций.

Холдинговая компания UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого объединяет его бизнес и социальные проекты. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT.

Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1 млрд.