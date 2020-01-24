Кличко отрицает задержку строительства метро на Виноградарь. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

По словам Кличко, уже готов входной тоннель для следующего этапа работ на станции Мостицкая.

"Мы находимся на строительной площадке на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. И вы видите, какой объем работ здесь выполнен. В последнее время было немало спекуляций, якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки. Представитель "Киевметростроя" сейчас заверил, что все работы идут по графику. Город выполняет все свои обязательства. И наша задача перед киевлянами – до конца 2021 года открыть две новых станции метро на Виноградарь", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются на год.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – говорил глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", выступающего генподрядчиком проекта, Олег Токарев.

"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – сообщал главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин

По его словам, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме.

Кличко же в свою очередь сообщает, что на сегодня уже почти подготовлена инфраструктура для заклада туннелепроходческого щита, с помощью которого будет пройден участок от станции Сырец до станции Мостицкая – для строительства туннеля между станциями.

"Следующий этап-сбор туннелепроходческого щита. И через несколько месяцев начнутся работы под землей для разработки тоннеля в направлении станции Сырец. Также продолжаются работы, осуществляемые открытым способом", – добавил мэр.

Так, продолжаются активные работы по разработке котлована от Мостицкой до Проспекта правды. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. Мэр Киева объяснил, что работы на участке от Сырца до Мостицкой ведутся закрытым способом – под землей. А на участке от Мостицкой до Проспекта правды – открытым способом. Также уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции Проспект правды, который будет обслуживать эти две новых станции.

Подрядчик строительства – компания "Киевметрострой" – заказал все необходимое оборудование для начала работы туннелепроходческого щита для строительства тоннеля между станциями Мостицкая и Сырец.

"Сейчас идет технологический процесс. В середине февраля на строительную площадку привезут тоннелепроходческий щит. Сбор щита продлится около месяца. В апреле начнем работы по разработке тоннеля под землей с Мостицкой до Сырца, – рассказал заместитель генерального директора ПАО "Киевметрострой" Юрий Золотарев.

Представитель "Киевметростроя" заверил, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции на Виноградарь были открыты.

Также городской голова отметил, что учитывая информацию о внутреннем корпоративном конфликте в ПАО "Киевметрострой", город делает все необходимое, чтобы чьи-то бизнес-интересы не повлияли на затягивание строительства двух новых станций на Виноградарь.

Стоимость строительства двух станций – около 6 млрд грн. Из них город уже виделил 4 млрд грн.

"Город со своей стороны обеспечивает стабильное финансирование, а, соответственно, будет контролировать подрядчика. И требует своевременного выполнения взятых обязательств. И мы, вместе с общественностью и СМИ, будем контролировать этот процесс", – подчеркнул Кличко.

Планируется, что две новые станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро для двух новых станций – 3,7 км.