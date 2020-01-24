Польская авиакомпания LOT покупает немецкую Condor

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Финансовые условия сделки не сообщаются. Ожидается, что сделка будет завершена к апрелю, ее должны одобрить регуляторы.

"Сочетание LOT и Condor внутри PGL создает одну из ведущих европейских авиационных групп с ключевыми рынками в Германии и Польше", - говорится в заявлении LOT.

Совокупный пассажиропоток двух авиакомпаний составляет 20 млн человек в год. Бренд Condor сохранится, нынешнее руководство компании продолжит управлять ею. LOT надеется сделать Condor одной из основных европейских авиакомпаний для отпусков, основной ее рост планируется в Германии и на смежных рынках.

Condor была создана в 1955 году, авиакомпания традиционно совершает рейсы в основном по направлениям, популярным для курортного отдыха. В начале 2000-х годов авиакомпания в несколько этапов была приобретена Thomas Cook. После того как в сентябре прошлого года Thomas Cook объявила о ликвидации, Condor обратилась за помощью к немецким властям. Правительства Германии и земли Гессен, где находится штаб-квартира авиакомпании, одобрили выдачу ей кредита на 380 млн евро. PGL обещает полностью погасить этот кредит.

LOT - одна из активно развивающихся европейских авиакомпаний: в прошлом году она перевезла более 10 млн пассажиров, что на 15% больше, чем в 2018 году, и почти двое больше, чем четыре года назад.