Минобразования опубликовало распределение финансирования университетов в 2020 году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы сделали важный шаг к прозрачности и открытости финансов. Впервые Министерство образования и науки опубликовало данные о распределении государственных средств между учреждениями высшего образования и четкими критериями этого распределения. Каждый университет получил финансирование в зависимости от результатов своей работы и стимул развиваться динамичнее", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

С 2020 года вузы финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают большее финансирование по сравнению с бюджетом прошлого года. Соответствующее решение одобрило правительство 24 декабря 2019 года.

Расчет объема финансирования в 2020 году делался МОН по конкретным показателям, среди которых: масштаб университета; контингент; региональный коэффициент; позиции в международных рейтингах; объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или из международных грантов. С 2021 года к этим показателям добавится трудоустройство выпускников, которое МОН будет отслеживать через онлайн-систему. Для постепенности перехода в 2020 году были введены ограничения для минимального и максимального изменения бюджета каждого вуза – 95% и 120% с 2019 года соответственно.

Финансирование по формуле получат 136 заведений высшего образования и 12 филиалов, которые имеют собственные сметы. В 2020 году 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года, а 54 – 95-99% от бюджета 2019 года.

Благодаря расчету финансирования по формуле в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования более чем на 15 млн грн. Среди них – Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, Львовская политехника, Харьковский политехнический институт, Сумский государственный университет, Ужгородский национальный университет и другие.

"Новая система финансирования высшего образования стимулирует университеты развиваться и отвечать на запросы рынка труда. Получив увеличенное финансирование уже в этом году, они могут вложить эти деньги в повышение качества. Например, увеличить заработную плату сильным преподавателям. Это повысит их мотивацию и улучшит качество образования в вузе", – отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Показатели, по которым МОН делает расчет распределения финансирования, дают университетам четкое понимание, по какой траектории им нужно двигаться, чтобы улучшать свои позиции.

Отныне фактическое количество студентов по бюджетной форме обучения (контингент) – лишь один из семи показателей, которые влияют на формирование бюджета. В течение следующих трех лет вес этого показателя будет уменьшаться. Дополнительно государство стимулирует университеты сохранять свой профиль, технические университеты – поддерживать именно технические специальности.

Показатель масштаба стимулирует учреждения высшего образования объединяться и эффективно использовать ресурсы. Ведь университеты, в которых учится менее 1000 студентов, будут получать меньше, а те, где 3, 5 и 10 тыс. студентов – будут получать больше.

Применение регионального коэффициента в формуле позволило региональным университетам в 2020 году получить лучшее финансирование. В предыдущие годы из-за оттока абитуриентов в большие города региональные вузы теряли студентов и не имели ресурсов для развития. Применяя региональный коэффициент, государство поддерживает региональные университеты.

Наличие украинских университетов в международных рейтингах – это стимул работать над международным признанием и репутацией, повышение шансов привлекать иностранных студентов. Министерство учитывает позиции в QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings и Academic Ranking of World Universities. Сейчас пять вузов, которые входят в рейтинги, получили дополнительное финансирование по этому показателю.

Количество денег на исследования, что университет привлекает от бизнеса и международных грантов, свидетельствует, что вузу доверяют доноры и/или бизнес. Государство, используя этот показатель, стимулирует университеты развивать науку и диверсифицировать источники поступления денег.

Трудоустройство выпускников – это показатель, который МОН начнет применять при расчете финансирования ЗВО в 2021 году. В 2020 МОН запустит электронную систему, которая будет мониторить, работают выпускники того или иного университета на должности, требующей высшего образования. Этот показатель будет стимулировать университеты повышать качество образования, учитывать потребности рынка труда и содействовать трудоустройству своих студентов.

Следующим шагом Министерства станет совместная с профильным комитетом Верховной Рады разработка и внесение комплексных изменений в законодательство, которые предоставят финансовую автономию университетам.