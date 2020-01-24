Долги за газ реструктуризировали 2,5 тысячи жителей Николаевщины

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, за прошлый год компания разослала потребителям 31 тыс. предупреждений о наличии долга и 6243 поручения о прекращении газоснабжения. При этом воспользовались возможностью избежать отключения за долги путем заключения договора реструктуризации 2441 потребитель газа.

"Если у потребителя образовался долг, мы предлагаем оптимальную возможность избежать отключения от газоснабжения – заключить договор реструктуризации. Мы находим индивидуальный подход к каждому нашему клиенту и можем заключить договор на полгода, девять месяцев или даже на год, в зависимости от финансовых возможностей потребителя", – отмечает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

В компании напомнили, что для того, чтобы избежать отключения, необходимо ежемесячно своевременно платить за потребленный газ. Если у потребителя по каким-то причинам возникла задолженность, согласно Типовому договору и Правилам поставки природного газа, ООО "Николаевгаз Сбыт" направляет ему предупреждение о наличии задолженности. В течение месяца потребитель должен урегулировать этот вопрос путем оплаты суммы долга. Если он не имеет возможности сделать это сразу, ему следует заключить с ООО "Николаевгаз Сбыт" договор реструктуризации, что позволит погасить накопленный долг, выплачивая его равными частями.

Если же потребитель в течение месяца со дня получения предупреждения не погасил задолженность, ему направляется копия поручения о прекращении газоснабжения, в котором указывается конкретная дата запланированного отключения.

В компании отмечают, что наличие задолженности за коммунальные услуги может привести к потере субсидии. Прекращение газоснабжения за долги и его последующее восстановление являются платными услугами. Поэтому, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат и не рисковать субсидией, ООО "Николаевгаз Сбыт" советует потребителям своевременно платить за потребленный газ.

ООО "Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа со специальными обязанностями на территории Николаева и Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 250 млн кубометров газа.

Предприятие обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. домовладений Николаевской области, а также 2 тыс. предприятий, учреждений и организаций.