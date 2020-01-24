Wizz Air готовится начать полеты из Чехии в Украину

Об этом говорится в уведомлении министерства транспорта Чехии, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Заявка подана 13 января 2020 года венгерским подразделением Wizz Air Hungary. В документе министерства указывается, что действующие ограничения на маршруте позволяют выполнять на нем до семи рейсов в неделю авиакомпаниям каждой из сторон.

До 10 февраля другие авиаперевозчики, желающие обслуживать маршрут Пардубице-Киев, могут подать свои заявки на рассмотрение.

С 22 октября 2019 года полеты на этой линии выполняет украинская авиакомпания SkyUp. До конца летнего сезона полеты выполняются четыре раза в неделю, а с апреля в расписание внесено пять еженедельных рейсов.

Рейсы Киев-Пардубице позиционируются как альтернатива прямым полетам в Прагу. Расстояние между чешскими городами составляет 125 км. Квота на полеты на линии Киев-Прага распределена между МАУ и Czech Airlines.