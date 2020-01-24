Евросоюз выделит Украине 26 миллионов евро на земельную реформу

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", – написал Гончарук.

В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:

институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;

поддержка малых фермерских хозяйств;

поддержка земельной реформы.

Читайте также: В Раду внесли законопроект по рынку земли в окончательной редакции

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.