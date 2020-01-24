Кабмин разрешил использовать остаток субвенции на развитие сельской медицины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает БизнесЦензор.

"Суть правительственного постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности", – сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, принятое Кабмином постановление позволит использовать в 2020 году остатки субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

"В частности, это позволит распорядителям средств на местах эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий и докупить автотранспорт для существующих амбулаторий и строящихся, которые уже были отобраны для финансирования в 2017-2019 годах", – уточнили в министерстве.