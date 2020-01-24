План сотрудничества с Deutsche Bahn подпишут 5 февраля, – Гончарук

Об этом заявил в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С этой большой системной компанией мы сейчас говорим о заключении стратегического партнерского соглашения. Это стратегическое соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание "дорожной карты" относительно того, что будет происходить в этом году", – отметил Гончарук.

По словам премьера, правительство заинтересовано в инвестициях в железнодорожную отрасль, партнерстве с глобальной компанией, к которой есть доверие, у которой есть дешевые ресурсы и уникальный опыт управления подобными проектами.

Гончарук назвал Deutsche Bahn синонимом слова "эффективность" в Европе и подчеркнул, что правительство Украины хочет, чтобы украинская железная дорога также стала образцом эффективности. При этом состояние, в котором "Укрзализныця" находится сейчас, Гончарук назвал "желающим лучшего".

"Deutsche Bahn может быть для нас надежным серьезным партнером. Это и про качество перевозок, и про их скорость, поскольку многие в бизнесе, особенно экспортеры, говорят о том, что у них есть проблемы с вывозом продукции в порты. Мириться с этим мы не будем. Если это будет мешать экономическому росту, будем принимать решительные действия," – заявил Гончарук.

Ранее Центр транспортных стратегий обнародовал текст заявления Deutsche Bahn, в котором говорится, что инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту DB Engineering&Consulting в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. Согласно тексту указанного заявления, вопрос стратегического партнерства Deutsche Bahn и "Укрзализныци" еще дорабатывается: обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления компанией со стороны Deutsche Bahn.

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Как сообщалось, накануне Министерство инфраструктуры Украины пописало меморандум с оператором железных дорог Германии компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця", сообщив, что в феврале украинская и немецкая компании подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в дальнейшем власти Украины хотят передать "Укрзализныцю" в упраление Deutsche Bahn AG на 10 лет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что на данном этапе планируется привлечь топ-менеджеров Deutsche Bahn для сотрудничества и развития АО "Укрзализныця" в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.