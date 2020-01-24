Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили 121 миллиард

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков сократился на 0,28 млрд грн – до 328,28 млрд грн, тогда как юрлиц увеличился на 0,03 млрд грн – до 24,03 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн, до 9,57 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка не изменился – 334,57 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 0,79 млрд грн – до 818,06 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 21 января, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,3 млрд грн, снизив ставки ценным бумагам в национальной валюте сроком от 6 месяцев до трех лет до 10,01-10,04%.