Глава "Укрэнерго" пояснил задержку выплат по "зеленому тарифу" собственникам домашних СЭС

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Так, по итогам второго полугодия 2019 года НЭК уплатило поставщикам универсальной услуги 485 млн грн (с НДС) для компенсации "зеленого" тарифа за произведенную частными домохозяйствами электроэнергию.

"Это на 354% больше, чем предусмотрено на эти расходы в тарифе на передачу – 137 млн ​​грн (с НДС). Задолженность "Укрэнерго" перед ПУУ составляет 288,9 млн грн", – подчеркивается в сообщении.

При этом ПУП за тот же период выставили счетов на 773,9 млн грн и одновременно состоянию на 21 января 2020 года имеют перед "Укрэнерго" задолженность по уплате тарифа на передачу почти на 243 млн грн (с НДС).

Как пояснил на глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, компания уже начала проплату части поставщиков универсальных услуг для компенсации "зеленого" тарифа, однако проблема их задолженности перед компанией также должна решаться, передает Энергореформа.

"Части поставщиков универсальных услуг, которые нам не должны, мы заплатили сегодня (23 января, – ред.), части – заплатим уже завтра, но не будем до принятия соответствующего решения регулятора платить нашим должникам", – заявил Ковальчук.

Глава компании уточнил, что в частности задолженность Тернопольского поставщика универсальных услуг перед "Укрэнерго" составляет 25,4 млн грн, что почти на 5 млн грн больше, чем задолженность компании перед ним.

"Тернопольский поставщик универсальных услуг жалуется на отсутствие у него денег на оплату электроэнергии по "зеленому" тарифу из-за того, что "Укрэнерго" не погасило перед ним свою задолженность в соответствии с выставленными им счетами. "Укрэнерго" должна Тернопольскому ПУУ 19,5 млн грн, в свою очередь поставщик должен "Укрэнерго" 25,4 млн грн за услуги по передаче электроэнергии. Его же средства будут источником оплат ему", – подчеркнул Ковальчук.

Глава "Укрэнерго" указал, что именно ПУУ имеют взаимоотношения с домохозяйствами, и вопрос о том, когда будут погашены долги перед ними, нужно адресовать именно поставщикам.

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При этом Ковальчук сообщил, что, согласно его данным, ПУУ получили огромные переплаты от ГП "Гарантированный покупатель", "которые не спешат ему возвращать".

В свою очередь, по его словам, переплата компании ГарПо составляет 0,43 млрд грн, возникшая из-за завышенных счетов предприятия.

"По состоянию на 1 января 2020 года ГарПо выставил нам счета в целом на 9,1 млрд грн. Мы старались оплатить их, осуществляли проплаты даже в последний банковский день года. В январе ГП прислало нам уточненные акты, свидетельствующие, что сумма наших обязательств завышена на 2,3 млрд грн и составляет 6,8 млрд грн. Нами же всего было оплачено 7,27 млрд грн. В результате переплата "Укрэнерго" ГарПо за 2019 год составляет 0,43 млрд грн", – объяснил Ковальчук.

"Должна сработать цепочка: ПУУ вернут то, что должны, ГарПо, мы проведем перерасчеты с ГарПо, Регулятор внесет изменения по факту, чтобы была возможность использовать средства, которые были у ГП", – отметил глава "Укрэнерго".

Как сообщалось, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обратился к "Укрэнерго" с требованием объяснить задержку расчетов за электроэнергию по "зеленому тарифу", произведенную "домашними" станциями.

Депутат сообщил, что жители Тернопольской области, чьи хозяйства производят электроэнергию из альтернативных источников и продают ее по "зеленому тарифу" поставщику универсальных услуг (ПУП), с октября 2019 года не получают выплат. Так, объем расчетов с домохозяйствами за октябрь составил 0%. Герус обратил внимание, что в то же время "Укрэнерго" обеспечивает более высокий уровень оплат для расчетов по "зеленому тарифу" с крупными электростанциями.