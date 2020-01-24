Кабмин предложил уточнить механизм компенсаций за задержку выплаты зарплаты (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем канале в Telegram.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан", – уточнил Гончарук.

По словам премьера, законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Как уточнили в пресс-службе Министерства социальной политики, речь не идет о новой норме, а об уточнении существующей, которая предусматривает учет уровня инфляции при задержке выплат.

"Нынешнее решение – внесение изменений в существующий закон, который действует с 2000 года "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", – пояснили в министерстве.

В частности, утвержденным законопроектом предложено установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, с целью сделать невозможным совершение коррупционных правонарушений.

"Так, в части второй статьи 2 закона предусмотрен неисчерпывающий перечень доходов, подлежащих компенсации, – существует позиция "и другие". Именно нечеткость установленной в законе административной процедуры принятия управленческих решений содержит коррупционные риски", – указали в министерстве.