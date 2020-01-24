Кабмин предложил установить компенсацию за задержку выплаты зарплаты

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем канале в Telegram.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан", – уточнил Гончарук.

По словам премьера, законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.