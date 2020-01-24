Нацбанк впервые выдал валютную лицензию компании по страхованию жизни

Как сообщает пресс-служба НБУ, это первый случай выдачи лицензии на осуществление валютных операций частной компании в сфере лайф-страхования, передает БизнесЦензор.

"На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте", – сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что возможность для страховых компаний, которые предоставляют услуги по страхованию жизни, получить валютную лицензию появилась благодаря принятию закона "О валюте и валютных операциях".

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Ожидается, что наличие у страховых компаний права осуществлять валютные операции будет способствовать развитию рынка страхования в Украине за счет увеличения привлекательности продуктов для конечных потребителей, привлечение новых клиентов и оживление конкуренции на рынке.

"Теперь люди, заботящиеся о здоровье, достойной старости, обеспечении будущего детей, с целью минимизации валютных рисков смогут заключать договоры страхования жизни в иностранной валюте, а также получить выплаты в иностранной валюте", – пояснили в НБУ.