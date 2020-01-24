В конкурсе на концессию порта "Ольвия" победила катарская компания

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в сети Facebook,

"Победителем концессионного конкурса в порту Ольвия стала компания QTerminals из Катара. В развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн", – сообщил министр.

Криклий назвал эту возможную инвестицию одной из крупнейших в портовой отрасли Украины.

"Сумма ежегодных концессионных платежей – 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева", – добавил глава Мининфраструктуры.

Министр отметил, компания QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад, стоимостью более $7 млрд.

"В 2019 году QTerminals обработала 1,32 млн TEU контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами", – добавил Криклий.

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Как сообщалось, на конкурс по передаче в концессию порта "Ольвия" подали три компании: QTerminals (Катар), а также объединения ООО "Морское агентство "Питерс" и ООО "Протти-газолин" (оба - Николаев).

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском канала (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" – государственное предприятие, ведущее стивидорную деятельность на территории морского порта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии, составляет 1,53 км (7 причалов), позволяют принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. Тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК – 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.