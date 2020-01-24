БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.01.20 12:31

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Например, уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС Дроздовичи", - сообщает Макогон.

"Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объёме 9 млн м3 в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объёме 2 млн м3, то фактически транспортируется через границу только 7 млн м3 (9-2)", - рассказал Макогон.

По его словам, ранее такие операции нельзя было делать из-за исторического транзитного контракта. Поэтому Украина выводила физически все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и закачивала нужные объемы назад через пункт "Германовичи".

"Сейчас таких ограничений нет и мы можем путём виртуального реверса импортировать весь объём газа, который физически идёт из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн м3 в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн м3)", - сообщи лон.

Макогон ожидает, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. "Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - написал он.

Макогон добавил, что сегодня виртуальный импорт из Польши уже 5,5 млн кубометров.

"Транзит в Польшу - 9,1 млн м3. Соответственно, только 3,6 млн м3 физически будут доставлены в Польшу. Хочу заметить, что ранее летом максимальная техническая возможность по импорту в Украину из Польши была только 4,3 млн в сутки. То есть теперь больше уже таких ограничений нет", - написал Макогон.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, что открыло возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100