Торги газом на Украинской энергетической бирже выросли за год в 2,5 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, в прошлом оду состоялись 218 торговых сессий, из них в 126 был реализовано ресурс природного газа (в 2018-м – 227 торговых сессий, в 2017-м – 105).

Кроме того, в 2019 году биржа привлекла к торгам природным газом 100 новых компаний. Таким образом, на конец года аккредитованными для торговли были 289 компаний. Активных участников торгов в секции насчитывалось 77.

Инициаторами торгов природным газом были 44 компании. Из них наибольшее количество инициированных позиций приходилось на "Крафт Энерджи", "Нафтогаз Трейдинг", ПГНК, "Де Трейдинг", ТД СКФ. Торговые сессии проводились как на покупку, так и на продажу ресурса.

Пресс-служба УЭБ также отметила, что в течение года цены сохраняли постоянную тенденцию к снижению. Основными причинами стали: конкуренция между американским сжиженным газом и российским трубопроводным, а также умеренно теплая погода.

Так, средневзвешенная цена ресурса декабря составляла 5 307,08 грн/тыс. куб. м. с НДС, что на 46% дешевле, чем цена ресурса января.

"В целом тенденция к снижению негативно отражалась на активности инициаторов/участников торгов. Скорее всего, в 2020 году цена природного газа будет стабильно низкой", - спрогнозировала биржа.

Украинская энергетическая биржа создана с целью формирования прозрачного и эффективного механизма рыночной торговли энергоносителями. В настоящее время на ней осуществляется торговля природным и сжиженным газом, нефтью, нефтепродуктами, газовым конденсатом, угольной продукцией, твердым биотопливом, а также электроэнергией. Среди прочего УЭБ занимается продажей госимущества и реализацией имущества банков.