В Закарпатской области за газ будут платить по двум отдельным счетам

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Закарпатгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Один из них будет поступать от поставщика газа и касаться оплаты за фактически потребленный газ, а второй — от оператора ГРС (АО "Закарпатгаз") за услугу распределения (доставки) газа", - сообщает компания.

Тариф за доставку оператора АО "Закарпатгаз", как и для других аналогичных компаний, установила Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Для АО "Закарпатгаз" этот тариф составляет 1,04 грн без НДС (1,25 грн с НДС) за 1 куб. м газа.

"Такие шаги — требование времени и европейского сообщества. Ведь именно отделения платы за доставку газа значительно упрощает выбор поставщика (продавца) газа. Этот процесс начался еще в 2015 году, когда был принят закон "О рынке природного газа", который устанавливает принцип свободного выбора поставщика", — прокомментировала коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Платеж за доставку газа не зависит от рыночных колебаний. Вместо этого он рассчитывается, исходя из реального объема потребления газа за предыдущий газовый год. Газовым годом называют период с 1 октября одного года по 31 сентября следующего.

"Услуги распределения включают в себя транспортировку газа распределительными газопроводами, учет газа, ремонт, замену и обслуживание газопроводов, аварийное обслуживание, поверку и замену неисправных счетчиков, обслуживание в Центрах обслуживания клиентов и так далее", — сказала Юлия Соколова.

Ежемесячный платеж за доставку газа будет одинаковым и неизменным, в отличие от цены самого газа, которая может меняться ежемесячно или ежеквартально. А потому даже зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, он остается постоянным.

"По данным опроса, проведенного специалистами Киевского международного института социологии, в отопительный сезон 27% потребителей платят за потребленный газ более 2000 гривен в месяц. Благодаря новой системе тарифов они смогут уменьшить расходы, поскольку стоимость доставки газа, они будут платить в течение года равными частями", — объяснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

За декабрь 2019 года закарпатцы еще получат квитанции без разделения, в которой показаны 4 составляющие стоимости газа.