Сорос пообещал выделить $1 миллиард на борьбу с авторитарными правительствами и изменениями климата

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По информации агентства Bloomberg, согласно речи миллиардера, главная цель в качестве долгосрочной стратегии заключается в доступе к качественному образованию, в частности образованию, которое укрепляет автономию личности, развивает критическое мышление, подчеркивая академическую свободу.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 году и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира", - сказал Сорос.

Отмечается, что международную платформу для обучения и исследований планируется запустить на базе университетской сети "Открытое общество". Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

Также Сорос упомянул в речи "перегретую" экономику США, доминирование Facebook Inc. и авторитарное правление Си Цзиньпина, Нарендры Моди, Джейрах Болсонаро и Дональда Трампа, которого он назвал "мошенником и абсолютным нарциссом".